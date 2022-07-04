Елена Зеленская анонсировала на 23 июля Второй саммит первых леди и джентльменов
Он должен пройти 23 июля в Киеве
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Супруга президента Владимира Зеленского Елена заявила, что какие-либо дискуссии по восстановлению страны не имеют смысла, если они не ставят в основу восстановление людей.
"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", - подчеркнула она, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано.
Она анонсировала проведение 23 июля Второго саммита первых леди и джентльменов "Центральной фигурой саммита станет Человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, поскольку война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", - сказала она.
Она напомнила, что "одним из приоритетов моей работы была безбарьерность. Сегодня это еще важнее. Война каждый день калечит десятки взрослых и маленьких".
Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим. "Еще один аспект - психологический. Тревожность и сверхтревожность испытывают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны".
Она также отметила Израиль как страну, являющуюся лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.
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