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Елена Зеленская анонсировала на 23 июля Второй саммит первых леди и джентльменов

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Он должен пройти 23 июля в Киеве

Елена Зеленская анонсировала на 23 июля Второй саммит первых леди и джентльменов

фото из свободных источников

Новина українською

Супруга президента Владимира Зеленского Елена заявила, что какие-либо дискуссии по восстановлению страны не имеют смысла, если они не ставят в основу восстановление людей.

"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", - подчеркнула она, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Она анонсировала проведение 23 июля Второго саммита первых леди и джентльменов "Центральной фигурой саммита станет Человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, поскольку война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", - сказала она.

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Она напомнила, что "одним из приоритетов моей работы была безбарьерность. Сегодня это еще важнее. Война каждый день калечит десятки взрослых и маленьких".

Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим. "Еще один аспект - психологический. Тревожность и сверхтревожность испытывают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны".

Она также отметила Израиль как страну, являющуюся лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.

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В статье: война с Россией
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