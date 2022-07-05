В Таганроге после падения российского беспилотника сгорел частный дом – ВИДЕО
Очередной несчастный случай
В Таганроге, что на россии, в результате падения беспилотника, сгорел частный двухэтажный дом.
Как сообщают очевидцы, дрон упал на частный сектор около 18:00. Вспыхнувший после удара дом в Новом переулке сгорел дотла.
Российские СМИ не сообщают, чей это был беспилотник, однако судя по фото с места событий, дрон бол российский.
Силовые структуры официально не комментируют происшествие.
В главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре, не уточнив причину его возникновения. По данным ведомства, никто не пострадал.
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