В Таганроге после падения российского беспилотника сгорел частный дом – ВИДЕО

В Таганроге, что на россии, в результате падения беспилотника, сгорел частный двухэтажный дом.

Как сообщают очевидцы, дрон упал на частный сектор около 18:00. Вспыхнувший после удара дом в Новом переулке сгорел дотла.

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Российские СМИ не сообщают, чей это был беспилотник, однако судя по фото с места событий, дрон бол российский.

Силовые структуры официально не комментируют происшествие.

В главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре, не уточнив причину его возникновения. По данным ведомства, никто не пострадал.