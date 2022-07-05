Зеленский: Ведем переговоры с Турцией и ООН о "зерновом коридоре"
Но при этом нужны гарантии не только от рф
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Для запуска "зернового коридора" через Черное море нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции после встречи со шведским премьером Магдаленой Андерссон.
"Мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и ООН, наши представители, которые ответственны за безопасность выхода зерна из наших портов. Но очень важный момент - чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки продукции", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о "зерновом коридоре".
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