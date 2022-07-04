5 июля НАТО подпишет протокол о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции
Остались формальности
nato.int
Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Завтра, 5 июля, члены Альянса должны подписать протоколы о присоединении стран.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Затем протоколы о присоединении будут направлены ко всем странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.
Отмечается, что обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.
Переговоры велись между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.
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