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5 июля НАТО подпишет протокол о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции

Общие новости
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Остались формальности

5 июля НАТО подпишет протокол о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции

nato.int

Новина українською

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Завтра, 5 июля, члены Альянса должны подписать протоколы о присоединении стран.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Затем протоколы о присоединении будут направлены ко всем странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.

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Отмечается, что обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.

Переговоры велись между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.07.2022 в 22:19
А можна ще так само швидко і без особливого супротиву росії надати Україні необхідну військову допомогу? Щось не те діється...
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