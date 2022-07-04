Мэр Славянска: город стал прифронтовым, россияне в 7-10 километрах
Скорее всего, Славянск станет очередной целью для российской атаки
фото из свободных источников
Оккупанты приближаются к Славянску, город стал прифронтовым. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях для Эспрессо.
"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел) стало маркером и люди более активно стали выезжать из города. Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ровно и второй маршрут до Покровска и поездом до Львова", - рассказал он.
По его словам, линия фронта у города не меняется длительное время.
"Город с первых дней начала военных действий помогает и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил Лях.
Городской голова рассказал, на каком расстоянии от города в разных направлениях находятся рашисты.
"Если брать в направлении Лимана до Райгородка - это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30 км. Если направление Святогорска - это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу - такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне трудно сказать", - подытожил мэр.
Популярное сейчас
- Кессье и Кристенсен в Барсе, Мхитарян и Онана в Интере. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Генштаб показал работу HIMARS на Запорожском направлении - ВИДЕО
- Как вертолеты Ми-8 воздушных сил ВСУ нанесли удар по российским оккупантам
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО