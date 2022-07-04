Зеленский: Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, передает УНИАН.

Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".

"Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и т.д., чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", – заявил президент.

"Однако, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит", – заявил Зеленский.