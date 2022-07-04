Зеленский: Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего
Президент говорит, что наполнение рынка горючим понемногу происходит
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, передает УНИАН.
Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".
"Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и т.д., чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", – заявил президент.
"Однако, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит", – заявил Зеленский.
Популярное сейчас
- Одним из руководителей оккупационной власти в Балаклее стал фрик с "Украина имеет талант"
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Россияне не собираются останавливаться после захвата Луганской области
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Эрлинг Холанд сыграл в футбол с подростками на пляже во время отдыха. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:40 Украинские Зеленский: россия имеет достаточно оружия, чтобы уничтожать в Украине город за городом
- 22:46 Украинские Зеленский: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет
- 22:25 Украинские Зеленский о словах лукашенко: Это опасно. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала