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Зеленский: Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего

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Президент говорит, что наполнение рынка горючим понемногу происходит

Зеленский: Украина понемногу выходит из кризиса дефицита горючего

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина понемногу выходит из кризиса нехватки горючего.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, передает УНИАН.

Глава государства заявил, что "правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства".

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"Вы знаете все причины. Кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого, вы знаете, что Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мосты, любые мостовые переходы и т.д., чтобы мы не получали с вами ни дизель, ни бензин", – заявил президент.

"Однако, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка горючим понемногу происходит", – заявил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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