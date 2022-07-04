Спикер ОК Юг: Флаг на Змеиный доставили, но не устанавливали
Она объяснила, что ее первую фразу следует воспринимать "метафорически"
Фото: Главком
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии CNN изменила свои слова о том, что на Змеином "подняли украинский флаг".
Гуменюк, заявила, что флаг страны был сброшен на Змеином острове, но еще не поднят, поясняя более ранние замечания относительно статуса флага. Она объяснила, что ее фразу следует воспринимать "метафорически".
"Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет развеваться.
На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет", - сказала Гоменюк.
Напомним, что ранее 4 июля Гуменюк сказала, что "
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