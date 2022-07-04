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Донецк в огне: горят ж/д объекты и привокзальный рынок

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Местные сообщают о прилетах

Донецк в огне: горят ж/д объекты и привокзальный рынок

фото из свободных источников

Новина українською

В оккупированном Донецке сегодня, 4 июля 2022 года, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", - отметил он.

Тем временем местные паблики сообщаются о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.

Пожар продолжался как минимум до позднего вечера.

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