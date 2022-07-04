Донецк в огне: горят ж/д объекты и привокзальный рынок

В оккупированном Донецке сегодня, 4 июля 2022 года, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", - отметил он.

Тем временем местные паблики сообщаются о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.

Пожар продолжался как минимум до позднего вечера.