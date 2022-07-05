Где будут играть матчи УПЛ, перспективы Ракицкого, трансферы Барсы. Главные новости за 4 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 4 июля

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матчи украинской Премьер-лиги, скорее всего, будут проходить в четырех областях – в Киевской, Закарпатской, Львовской и, вероятно, Тернопольской. Впрочем, он заметил, что география может быть расширена. Ожидается, что новый сезон в украинском футболе стартует в конце августа.

По крайней мере, так утверждает известный комментатор Виктор Вацко. По его информации, стороны уже достаточно существенно продвинулись, и в ближайшее время Ярослав может снова стать игроком "Шахтера". При этом он отмечает, что донецкий клуб предлагает защитнику значительно меньшую зарплату, чем раньше.

Кирилл Ковалец, выступавший за александрийцев с 2018 года и забивший 14 голов в 88 матчах, покинул клуб на правах свободного агента. Также "Александрия" попрощалась с Владимиром Одарюком. В то же время контракт на три года подписан с воспитанником "Динамо" Артемом Шулянским, который может играть на фланге атаки. В прошлом сезоне он все еще выступал на юношеском уровне (12 матчей, 4 гола).

У каталонцев нет денег, но они могут подписывать свободных агентов. А желающих играть за такую ​​команду действительно много. В понедельник "Барса" объявила о подписании контрактов с хавбеком "Милана" Франком Кессье и защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном. Первым помог россонери выиграть Серию А в прошлом сезоне, второй выигрывал с "Челси" Лигу Чемпионов и доходил со сборной Дании до полуфинала Евро. К тому же президент клуба Жуан Лапорт заявил, что "Барселона" не будет продавать Фрэнки Де Йонга. Ранее СМИ утверждали, что каталонцы согласились на предложение "Манчестер Юнайтед".

Лондонский клуб потратил 45 миллионов фунтов на бразильца Габриэля Жезуза. Тот выступал за "Сити" с 2015 года, принял участие в 236 матчах и забил 95 голов, четырежды становился чемпионом Англии. Нельзя сказать, что Жезуз лишился доверия Гвардиолы, но места ему не осталось после трансферов Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса. За "Арсенал" Габриэль будет играть под 9-м номером.

После того, как клуб покинул Фернандиньо, "Манчестер Сити" нужно было закрыть дыру в центре поля. Альтернативой бразильцу стал 26-летний Калвин Филлипс – воспитанник "Лидса", доросший с клубом до Премьер-лиги и даже сумевший стать основным в составе сборной Англии. В частности, Калвин выстрелил на Евро-2020, где помог Трем львам дойти до финала. Трансфер Филлипса обошелся "Сити" в 50 миллионов евро.