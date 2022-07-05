Где будут играть матчи УПЛ, перспективы Ракицкого, трансферы Барсы. Главные новости за 4 июля
А также переход Жезуза и замена Фернандиньо для Сити
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 4 июля
Стало известно, где может проходить чемпионат Украины по футболу
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что матчи украинской Премьер-лиги, скорее всего, будут проходить в четырех областях – в Киевской, Закарпатской, Львовской и, вероятно, Тернопольской. Впрочем, он заметил, что география может быть расширена. Ожидается, что новый сезон в украинском футболе стартует в конце августа.
Шахтер ведет переговоры с Ракицким
По крайней мере, так утверждает известный комментатор Виктор Вацко. По его информации, стороны уже достаточно существенно продвинулись, и в ближайшее время Ярослав может снова стать игроком "Шахтера". При этом он отмечает, что донецкий клуб предлагает защитнику значительно меньшую зарплату, чем раньше.
Александрия отпустила лидера и подписала динамовца
Кирилл Ковалец, выступавший за александрийцев с 2018 года и забивший 14 голов в 88 матчах, покинул клуб на правах свободного агента. Также "Александрия" попрощалась с Владимиром Одарюком. В то же время контракт на три года подписан с воспитанником "Динамо" Артемом Шулянским, который может играть на фланге атаки. В прошлом сезоне он все еще выступал на юношеском уровне (12 матчей, 4 гола).
Барселона объявила о двух трансферах
У каталонцев нет денег, но они могут подписывать свободных агентов. А желающих играть за такую команду действительно много. В понедельник "Барса" объявила о подписании контрактов с хавбеком "Милана" Франком Кессье и защитником "Челси" Андреасом Кристенсеном. Первым помог россонери выиграть Серию А в прошлом сезоне, второй выигрывал с "Челси" Лигу Чемпионов и доходил со сборной Дании до полуфинала Евро. К тому же президент клуба Жуан Лапорт заявил, что "Барселона" не будет продавать Фрэнки Де Йонга. Ранее СМИ утверждали, что каталонцы согласились на предложение "Манчестер Юнайтед".
Арсенал купил форварда Манчестер Сити
Лондонский клуб потратил 45 миллионов фунтов на бразильца Габриэля Жезуза. Тот выступал за "Сити" с 2015 года, принял участие в 236 матчах и забил 95 голов, четырежды становился чемпионом Англии. Нельзя сказать, что Жезуз лишился доверия Гвардиолы, но места ему не осталось после трансферов Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса. За "Арсенал" Габриэль будет играть под 9-м номером.
Сити купил хавбека сборной Англии
После того, как клуб покинул Фернандиньо, "Манчестер Сити" нужно было закрыть дыру в центре поля. Альтернативой бразильцу стал 26-летний Калвин Филлипс – воспитанник "Лидса", доросший с клубом до Премьер-лиги и даже сумевший стать основным в составе сборной Англии. В частности, Калвин выстрелил на Евро-2020, где помог Трем львам дойти до финала. Трансфер Филлипса обошелся "Сити" в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Тот, кто забил два Ман Сити. Реал согласовал шестилетний контракт с 21-летним бразильцем
- Мэр Славянска: город стал прифронтовым, россияне в 7-10 километрах
- $750 млрд, 850 проектов, 10 лет - у Зеленского представили план восстановления Украины
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
Новости по теме
- 07:19 Украинские Красников может перейти в Днепр-1, Лунин определился с будущим. Главные новости за 3 июля
- 08:05 Украинские Новый формат Первой лиги, новичок Зари и победа Динамо. Главные новости за 2 июля
- 06:19 Украинские Шахтер теряет легионеров, Салах остается в Ливерпуле. Главные новости за 1 июля