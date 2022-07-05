Оккупанты выпустили 7 ракет по Днепропетровщине, также взрывы зафиксированы в еще 2 городах
ПВО отлично отработало
Николай Лукашук
Во вторник утром, 5 июля, россияне выпустили 7 ракет по Днепропетровской области, 6 из них сбили наши операторы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
Обломки одной из ракет упали на левом берегу Днепра, там загорелась сухая трава, так что горожане могли видеть огонь и дым, отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор, разрушено несколько домов, еще в нескольких выбиты стекла. По предварительным данным, без пострадавших. В момент попадания там находилось шесть мирных жителей.
Кроме этого, оккупантами была обстреляна Великая Костромка. В селе повреждены линии электропередачи, предварительно никто не пострадал. В Зеленодольске попали по дачному кооперативу. Людей не задело, масштабы разрушений уточняются.
Также россия атаковала ракетами Николаев и Харьков, очевидцы слышали серии взрывов в украинских городах.
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