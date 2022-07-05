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Как выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно

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Запорожское направление

Как выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб показал боевую работу HIMARS по разным целям ночью. В частности, реактивные системы сейчас задействованы на запорожском направлении.

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Появилось еще одно видео, на котором отражена работа американских систем залпового огня по российским оккупантам. Ранее Генштаб показывал боевую работу HIMARS днем.

Напомним, США уже передали Украине четыре системы HIMARS, также предусматриваются новые поставки в рамках еще одного пакета военной помощи, который был объявлен президентом Байденом на прошлой неделе. Ранее представитель Пентагона заявил, что ВСУ добились значительного успеха, используя предоставленные им системы HIMARS для поражения вражеских командных пунктов.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ HIMARS
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