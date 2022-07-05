Детонировало около 2 часов. ВСУ уничтожили важный для россиян склад боеприпасов на Донбассе
Не хлопки, а уже окурки, получается…
УНИАН
В Луганской области Вооруженные силы Украины взорвали вражеский склад боеприпасов. В ночь на 5 июля был уничтожена база БК орков в Кадиевке (Луганская область).
Боеприпасы детонировали около двух часов, в Сети уже есть опубликованные фото и видео пожара и взрывов. Данный склад был одним из основных для орков по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут. На данный момент официальной информации о потерях россиян в личном составе нет.
Также сообщается, что горел склад оккупантов в Горловке (Донецкая область).
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