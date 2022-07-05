Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 июля
Полторы сотни солдат и три десятка техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по пятое июля.
За понедельник, 4 июля, Украинская Армия ликвидировала 150 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава российской армии составляют около 36350 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1594 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+1) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
- специальная техника – 65 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оккупанты выпустили 7 ракет по Днепропетровщине, также взрывы зафиксированы в еще 2 городах
- Где будут играть матчи УПЛ, перспективы Ракицкого, трансферы Барсы. Главные новости за 4 июля
- Вацко: Динамо постарается трудоустроить Супрягу - он приехал на сборы с пятью лишними килограммами
- Генштаб: российские подразделения усиливают ПВО на Юге Беларуси
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти