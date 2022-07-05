  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 июля
В тренде

Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 июля

Общие новости
(1 голосов)

Полторы сотни солдат и три десятка техники

Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 4 июля

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по пятое июля.

За понедельник, 4 июля, Украинская Армия ликвидировала 150 оккупантов, таким образом, общие потери личного состава российской армии составляют около 36350 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1594 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+1) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
  • специальная техника – 65 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде