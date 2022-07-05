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Для выезда за пределы мест пребывания военнообязанные должны иметь разрешение

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Для выезда за пределы мест пребывания военнообязанные должны иметь разрешение

ЗОВА

Новина українською

Из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины и связанного с этим режима мобилизации вступили в силу определенные ограничения на выезд с территорий проживания для категорий военнообязанных. Это касается, в том числе, процедуры пересечения линии разграничения на въезд или на выезд.

Сначала информация о запрещении появилась на некоторых ресурсах со ссылкой на анонимные источники. Уже 4 июля об этом было объявлено на официальном канале Запорожской военной администрации. Сегодня, 5 июля, разъяснение дал и Генштаб ВСУ.

Для выезда за пределы мест пребывания военнообязанные должны иметь разрешение - изображение 1

Так, согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:

  • призывникам, которым предоставлено или имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;
  • лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т.п.), сроком до 30 суток;
  • военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), сроком до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончание права на отсрочку;
  • военнообязанным и резервистам, забронированным на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выдержку по приказу Министерства экономики Украины о бронировании;
  • в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с предоставлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение не нужно получать лицам:

  • Исключенным из военного учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного.
  • Лицам, которые едут в командировку и являются военнообязанными забронированными на период мобилизации и военное время. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенное руководителем ТЦК и СП извлечение из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.
  • Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.

Органы власти Запорожской области получили письмо от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с соответствующими директивами. Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко. В то же время сам порядок к опубликованному народным депутатом письму Главнокомандующего ВСУ не прилагается.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный Александр Федиенко ЗОВА Запорожская областная военная администрация
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Источник:
zoda.gov.ua

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