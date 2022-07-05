Полтысячи двухсотых и трехсотых. Мэр Мелитополя – о потерях россиян после удара ВСУ по базе оккупантов
Назвал невероятные цифры
Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров
Сотни россиян были ликвидированы во время удара по российской базе (казармы, склады с боеприпасами и топливом) во временно оккупированном городе Мелитополь, об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Речь идет о 200 уничтоженных россиянах и 300 раненых. Теперь коллаборанты боятся выходить на работу.
Также силы сопротивления взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком: ограничили снабжение рашистами оружия на линию фронта.
При этом орки перевозят уцелевшую технику на другие военные базы и прячут ее в лесополосах. В Мелитополе находится около 1000 русских военных. В Мелитополе вынуждены оставаться около 50% жителей – 70 тысяч человек. После ударов ВСУ началась очередная волна массового выезда.
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