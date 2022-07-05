ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном
До Украины воевал в Чечне
В российских региональных СМИ сообщается, что 5-го июля в Бердске Новосибирской области рф был похоронен подполковник российской армии Егора Мелешенко.
Сообщается, что оккупант был ликвидирован 24 июня, при каких именно обстоятельствах не указывается. 4-го июля ему должно было исполниться 43 года.
Известно, что Мелешенко участвовал в чеченской войне, за что был даже награжден медалью. Уже после своей «демилитаризации» награжден орденом мужества (понятно, что посмертно).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полтысячи двухсотых и трехсотых. Мэр Мелитополя – о потерях россиян после удара ВСУ по базе оккупантов
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари
- Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2022 в 16:07
Ответить
0
0