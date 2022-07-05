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ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном

Общие новости
(2 голосов)

До Украины воевал в Чечне

ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном

Новина українською

В российских региональных СМИ сообщается, что 5-го июля в Бердске Новосибирской области рф был похоронен подполковник российской армии Егора Мелешенко.

Сообщается, что оккупант был ликвидирован 24 июня, при каких именно обстоятельствах не указывается. 4-го июля ему должно было исполниться 43 года.

Известно, что Мелешенко участвовал в чеченской войне, за что был даже награжден медалью. Уже после своей «демилитаризации» награжден орденом мужества (понятно, что посмертно).

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2022 в 16:07
Подохла скотина.
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