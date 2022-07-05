ВСУ ликвидировали российского подполковника, командовавшего танковым батальоном

В российских региональных СМИ сообщается, что 5-го июля в Бердске Новосибирской области рф был похоронен подполковник российской армии Егора Мелешенко.

Сообщается, что оккупант был ликвидирован 24 июня, при каких именно обстоятельствах не указывается. 4-го июля ему должно было исполниться 43 года.

Известно, что Мелешенко участвовал в чеченской войне, за что был даже награжден медалью. Уже после своей «демилитаризации» награжден орденом мужества (понятно, что посмертно).