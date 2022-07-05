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Враг нанес массированный артудар по Славянску

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Обстреляны разные районы города

Враг нанес массированный артудар по Славянску

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 5 июля, российские оккупанты снова массированно обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

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Дополнительную информацию в администрации пообещали предоставить впоследствии.

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В статье: война с Россией
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