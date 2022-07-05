Враг нанес массированный артудар по Славянску
Обстреляны разные районы города
фото из свободных источников
Сегодня, 5 июля, российские оккупанты снова массированно обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.
"Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Дополнительную информацию в администрации пообещали предоставить впоследствии.
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