Работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Сбиты шесть ракет Калибр над Днепром - ВИДЕО
Утром враг нанес массированный ракетный удар по Днепру
Фото: Беларускі Гаюн
5 июля в 4 утра зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российские ракеты над городом Днепром.
Видео боевой работы украинской ПВО опубликовало Командование Воздушных Сил ВСУ.
"5 июля 2022 года, 4.00 утра. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Схід" (г.Днепр). Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделениями зенитных ракетных войск сбито шесть из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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