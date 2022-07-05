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Полиция арестовала 62-летнего жителя Кривого Рога, который перешел на сторону оккупантов в Буче - ВИДЕО

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Патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, угрожал им убийством

Полиция арестовала 62-летнего жителя Кривого Рога, который перешел на сторону оккупантов в Буче - ВИДЕО

npu.gov.ua

Новина українською

62-летний житель Кривого Рога в оккупированной Буче перешел на сторону российских военных, патрулировал с ними, запугивал и избивал местных жителей, угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции.

Мужчина свободно передвигался по оккупированному городу, использовал при этом опознавательные знаки военнослужащих РФ, имел при себе огнестрельное и холодное оружие.

В настоящее время завершено досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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В статье: война с Россией
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