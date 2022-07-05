Залужный: Военнообязанные, которые планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил ситуацию с возможным запретом свободного перемещения военнообязанных мужчин территорией Украины.

"Уважаемые граждане - призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось. Порядок разрешения по ссылке", - говорится в сообщении.

В то же время координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека заявила, что в сообщении Генерального штаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, изменяющих само место жительства, место регистрации.

"То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты", - утверждает Рябека.

Таким образом, лицо, изменяющее место жительства, должно было обратиться – в то время – в военкомат, а сегодня – в центр военного комплектования – сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте, не являющемся новым правилом.

По ее словам, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение .

В Генштабе позже сообщили, что разработали Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время.