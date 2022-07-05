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Шойгу заявил, что война в Украине будет продолжаться до выполнения всех задач путина

Общие новости
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Какие правда цели заявлены на данный момент, не уточнил

Шойгу заявил, что война в Украине будет продолжаться до выполнения всех задач путина

regnum.ru

Новина українською

Война России против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией", по утверждению российской стороны, будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.

Об этом отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает российский "Интерфакс".

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"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – уверяет он.

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В статье: Владимир Путин война с Россией сергей шойгу
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2022 в 19:23
Доки хуйло не застрелиться.
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royalstas (Вінниця)
05.07.2022 в 18:57
Спец операція по розвалу РФ буде виконана!
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