Шойгу заявил, что война в Украине будет продолжаться до выполнения всех задач путина
Какие правда цели заявлены на данный момент, не уточнил
regnum.ru
Война России против Украины, которую в РФ называют "спецоперацией", по утверждению российской стороны, будет продолжаться до "полного выполнения задач", поставленных Путиным.
Об этом отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает российский "Интерфакс".
"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", – уверяет он.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2022 в 19:23
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royalstas (Вінниця)
05.07.2022 в 18:57
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