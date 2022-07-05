Тела двух русских солдат откопали на околицах Харькова - ВИДЕО

Двух российских оккупантов, которые прорывались в Харьков и были убиты и похоронены на окраине города в феврале, откопали через четыре месяца в районе метро "Индустриальная".

Об этом Суспільному рассказал военнослужащий Антон с позывным "Юрист".

"Эти тела попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против нашего государства, примерно 24-25 февраля, а установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, находившиеся здесь на передовой позиции", - рассказал военный.

"Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы - это форма "пиксель" и берцы, принадлежащие ВС РФ", - отметил "Юрист".

Далее специальная комиссия будет проводить ДНК-анализ, после чего тела отправят на обмен.