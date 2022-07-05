  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 10 самых успешных украинских тренеров в истории футбола - ВИДЕО
В тренде

10 самых успешных украинских тренеров в истории футбола - ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Свежее видеорасследование от Фолстена

10 самых успешных украинских тренеров в истории футбола - ВИДЕО

football24.ua

Новина українською

Футбольная история независимой Украины насчитывает десятки имен выдающихся тренерских личностей. Именно благодаря этим людям росли поколения игроков, которые сейчас делают наш футбол таким, какой он есть.

Украинский блогер Константин Фолстен задал себе вопрос, а кто является наиболее титулованным тренером с украинским паспортом? Ответ нашёлся очень быстро, ведь таких личностей в Украине не было.

Читайте также10 звездных украинцев, которые сменят клуб летом 2022 - ВИДЕО

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете, кто является самым титулованным тренером с паспортом Украины, а кто вошел в десятку крутых специалистов.

Скорее жмите на ролик и смотрите качественный контент на украинском. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде