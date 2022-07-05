10 самых успешных украинских тренеров в истории футбола - ВИДЕО

Футбольная история независимой Украины насчитывает десятки имен выдающихся тренерских личностей. Именно благодаря этим людям росли поколения игроков, которые сейчас делают наш футбол таким, какой он есть.

Украинский блогер Константин Фолстен задал себе вопрос, а кто является наиболее титулованным тренером с украинским паспортом? Ответ нашёлся очень быстро, ведь таких личностей в Украине не было.

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете, кто является самым титулованным тренером с паспортом Украины, а кто вошел в десятку крутых специалистов.

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