Мародерство во всем. Россияне вывезли из Мариуполя в Донецк детскую площадку и гранитную плитку
Другого ожидать не приходится
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Рашисты в оккупированном Мариуполе занимаются мародерством. Они демонтировали детскую площадку и гранитную плитку и вывезли в оккупированный Донецк.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Мародерство на всем. Громкие заявления о "реинновации сквера возле Драматического театра" ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался целым, оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб.
Демонтировали детскую площадку – отвезли и уже монтируют в центре Донецка. Сейчас пришел черед гранитной плитки. Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка", – рассказал он.
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