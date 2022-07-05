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Мародерство во всем. Россияне вывезли из Мариуполя в Донецк детскую площадку и гранитную плитку

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Другого ожидать не приходится

Мародерство во всем. Россияне вывезли из Мариуполя в Донецк детскую площадку и гранитную плитку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рашисты в оккупированном Мариуполе занимаются мародерством. Они демонтировали детскую площадку и гранитную плитку и вывезли в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

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"Мародерство на всем. Громкие заявления о "реинновации сквера возле Драматического театра" ожидаемо превратились в банальное хищение. Учитывая, что сам сквер чудом остался целым, оккупанты и донецкие гауляйтеры его добивают эффективнее бомб.

Демонтировали детскую площадку – отвезли и уже монтируют в центре Донецка. Сейчас пришел черед гранитной плитки. Срывают экскаваторами, грузят и вывозят в сторону Донецка", – рассказал он.

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В статье: война с Россией
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