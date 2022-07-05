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У границы с Финляндией опустела важная российская база. Технику могли отправить в Украину

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Эксперты говорят, что технику и людей перекинули в Украину

У границы с Финляндией опустела важная российская база. Технику могли отправить в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Возле границы с Финляндией внезапно опустела важная российская военная база в селе Алакуртти. Эксперты полагают, что военную технику могли перебросить в Украину, сообщает финское издание Yle.

Издание со ссылкой на полученные спутниковые снимки отмечает, что Россия отвела большое количество военной техники сухопутных войск с базы в Алакуртти. Предполагается, что были вывезены более сотни единиц техники, в том числе десятки бронетранспортеров.

По словам экспертов, это соответствует оснащению боевой части батальона. В свою очередь, можно говорить о том, что как минимум треть или даже почти половина из примерно 2 000 военных покинули базу.

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"Очень вероятно, что их отправили поездом в Украину", - отмечает военный эксперт Марко Эклунд.

После анализа спутниковых снимков он подчеркнул, что Россия скрытно перебрасывает новые войска на фронт. Алакуртская 80-я мотострелковая бригада является наиболее значимой угрозой для Финляндии, поскольку находится близко к границе, а ее военные специализируются на боевых действиях в арктических условиях. Около 800 из них, вероятно, воюют в Украине.

Спутниковые снимки показывают, что значительные изменения произошли после середины мая. Именно в этот период времени опустела площадка, на которой хранится боевая техника.

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В статье: война с Россией
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