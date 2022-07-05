ВСУ отбили штурм врага в районе Краснополья, - сводка Генштаба за 5 июля
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 5 июля
facebook.com/GeneralStaff.ua
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 5 июля.
Идут сто тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Агрессор продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.
На Сиверском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Мхи и нанес авиаудару вблизи Эсмани.
На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базаловка, Пришиб, Шевеловка и Протопоповка. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.
На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долина и Адамовка. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивается на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.
На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Железное и Новоселовка.
При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы на линии столкновения. Враг наносил авиационные удары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.
На Южнобужском направлении противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Потемкино, Ивановка, Березнеговатое, Партизанское, Красная Долина, Киселевка и Мирное. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери вследствие ведения войны на территории Украины.
Популярное сейчас
- Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Кессье и Кристенсен в Барсе, Мхитарян и Онана в Интере. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Что делали на острове Змеиный футболисты одесского СКА?
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО