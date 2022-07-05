Джонсон поговорил с Зеленским и пообещал еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе
Британия продолжает свою политику поддержки Украины
V_Zelenskiy_official
Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И пообещал предоставить еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе.
Об этом сообщает сайт правительства Британии.
Сообщается, что Джонсон проинформировал Зеленского о прогрессе в договоренностях, которые были достигнуты на саммитах НАТО и G7. Он также рассказал о новой британской военной помощи, которая включает 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы. Помощь поступит в ближайшие дни.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, что верит в способность Вооруженных сил Украины вернуть захваченные россиянами территории. И заверил в тесном сотрудничестве в вопросах скорейшего экспорта украинских зерновых.
Стороны также обсудили ситуацию с британцами, которые попали в российский плен.
Популярное сейчас
- Полтысячи двухсотых и трехсотых. Мэр Мелитополя – о потерях россиян после удара ВСУ по базе оккупантов
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
Новости по теме
- 12:49 Украинские Санкции для россии, уважение для Зеленского и Слава Украине. Трюдо и Джонсон записали видеообращение после саммита G7
- 18:58 Украинские Визит Джонсона в Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили
- 18:39 Украинские Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Великобритании