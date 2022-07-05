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Зеленский: Украина не верит, что Беларусь втянется в войну, но готовится

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Президент рассказал о возможном вторжении ВС Беларуси и со стороны Приднестровья

Зеленский: Украина не верит, что Беларусь втянется в войну, но готовится

Фото - ОП

Новина українською

Украина не верит, что беларусь втянется в войну против нее, но готовится к возможным провокациям.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

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“Мы должны с вами откровенно говорить на реальные происходящие вещи. С территории беларуси были запущены ракеты. Очень много, разного калибра, которые принесли разные страдания Украине. Тем не менее, мы понимаем, что это не решение белорусского народа и мы считаем, что белорусскому народу нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну. Но и ответственность должна быть людей, которые видят, что происходит. Нельзя молчать просто и говорить: это не мы, это с нашей территории российская федерация производит эти выстрелы. Я считаю, что это несправедливо. Но, тем не менее, мы верим в то, что беларусь не втянется в эту войну, но провокации они есть, провокации будут”, - сказал Зеленский.

Также Зеленский добавил, что есть и провокации со стороны Приднестровья.

"Провокации из Приднестровья есть, они мелкие, но они есть. россия это делает, россия делает специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны… беларусь под угрозой этого втягивания, мы со своей стороны можем сказать только одно – мы к этому готовимся”, - добавил Зеленский.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля заявил, что Беларусь поддерживает Россию и строит из России "союзное государство". По его словам, уже давно в союзе Беларуси и России создана "единая группировка вооруженных сил", а участие Беларуси в "спецоперации" определено им давно.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy/Official

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