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В порту оккупированного Бердянска снова слышны сильные взрывы

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Также россияне подняли со дна свой затонувший БДК Саратов

В порту оккупированного Бердянска снова слышны сильные взрывы

фото из свободных источников

Новина українською

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.

Об этом сообщается в местных телеграм-каналах.

"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".

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Также стоит отметить, что 3 дня назад оккупанты подняли со дна свой БДК Саратов, который затонул у причала порта в результате ракетного удара украинских войск 24 марта.

Некоторые источники писали о том, что россияне собираются отбуксировать затопленный корабль, чтобы освободить подходы к причалу.

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В статье: война с Россией
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