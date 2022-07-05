В порту оккупированного Бердянска снова слышны сильные взрывы

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.

Об этом сообщается в местных телеграм-каналах.

"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".

Также стоит отметить, что 3 дня назад оккупанты подняли со дна свой БДК Саратов, который затонул у причала порта в результате ракетного удара украинских войск 24 марта.

Некоторые источники писали о том, что россияне собираются отбуксировать затопленный корабль, чтобы освободить подходы к причалу.