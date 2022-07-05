В порту оккупированного Бердянска снова слышны сильные взрывы
Также россияне подняли со дна свой затонувший БДК Саратов
фото из свободных источников
В оккупированном российскими войсками Бердянске снова раздались взрывы. Подробной информации пока нет.
Об этом сообщается в местных телеграм-каналах.
"Сильные взрывы в центре Бердянска. Вероятно – морской порт", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно".
Также стоит отметить, что 3 дня назад оккупанты подняли со дна свой БДК Саратов, который затонул у причала порта в результате ракетного удара украинских войск 24 марта.
Некоторые источники писали о том, что россияне собираются отбуксировать затопленный корабль, чтобы освободить подходы к причалу.
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