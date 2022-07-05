"В пределах области разрешение не нужно" - Генштаб дал еще одно разъяснение о контроле передвижения
А вот для выезда за пределы области уже нужно разрешение
фото из свободных источников
Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь, которого цитирует Facebook-страница ГШ.
"Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - говорится в сообщение.
По словам представителя ГШ, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.
Также полковник Хлысь допустил использование приложения "Дія" для военного учета в будущем.
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