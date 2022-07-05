Пляжи Одесщины будут закрыты до конца сезона

Руководство Одесской области совместно с городским советом Одессы приняло решение не открывать пляжи для отдыха в этом летнем сезоне, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Об открытии пляжей в летний сезон. Стоит помнить, что война продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей где угодно потенциально очень опасны. Главная наша задача – это сохранение жизни и здоровья жителей области.. Поэтому совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи", - заявил Марченко в телеграмм-канале.

На пляжах Одессы и области установили новые ограждения, блокирующие доступ к морю, сообщил Марченко.

Он также призвал жителей области с пониманием отнестись к требованиям администрации, направленным на безопасность.