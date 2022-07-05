В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене запрета на свободное перемещение военнообязанным в пределах страны

Народный депутат Украины Кирилл Нестеренко (Слуга народа) зарегистрировал законопроект, предусматривающий изменения в порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов за пределы их мест проживания.

По его словам, голосование планируется на пятницу или субботу.

Нестеренко говорит, что данный закон, принятый в 1992 году достался Украине в наследие от Советского Союза и морально устарел.

По словам депутата, данные ограничения особо сильно ударят по волонтерам, а также окончательно похоронят украинскую экономику.