В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отмене запрета на свободное перемещение военнообязанным в пределах страны
Обещают рассмотреть до конца недели
фото из свободных источников
Народный депутат Украины Кирилл Нестеренко (Слуга народа) зарегистрировал законопроект, предусматривающий изменения в порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов за пределы их мест проживания.
По его словам, голосование планируется на пятницу или субботу.
Нестеренко говорит, что данный закон, принятый в 1992 году достался Украине в наследие от Советского Союза и морально устарел.
По словам депутата, данные ограничения особо сильно ударят по волонтерам, а также окончательно похоронят украинскую экономику.
Напомним, что Генштаб активировал норму закона, по которому военнообязанные мужчины, для того, чтобы выехать за пределы своей области (места проживания),
Популярное сейчас
- Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Для выезда за пределы мест пребывания военнообязанные должны иметь разрешение
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО