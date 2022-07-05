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В Хмельницком районе "прилетело" 3 российские ракеты, один человек ранен

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Оккупанты продолжают обстрелы украинской территории

В Хмельницком районе "прилетело" 3 российские ракеты, один человек ранен

Новина українською

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Украины крылатыми ракетами.

В Хмельницкий район попали 3 российские ракеты, выпущенные оккупантами, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"По состоянию на 20.30 есть информация о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе.

Выехал на место происшествия. Детальнее с самого места происшествия", - написал Гамалий.

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При этом председатель Ярмолинецкого территориального общества Андрей Шутяк сообщил, что в результате ракетного удара на территории Ярмолинецкого территориального общества травмировался один человек, погибших нет.

По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.

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В статье: война с Россией
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