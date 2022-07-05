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Гайдай: 39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население

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Глава луганской ОВА рассказал о ситуации в регионе

Гайдай: 39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население

фото из свободных источников

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На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои.

Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброса еще большего количества техники. Тем не менее, рашисты несут много потерь, больницы на оккупированных территориях переполнены.

В последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу. Это замедляет действия противника в поле боя.

Оккупанты стягивают технику на Донетчину

39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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