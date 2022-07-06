Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна
Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах
фото из свободных источников
Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.
В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.
Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.
Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.
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