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Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна

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Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах

Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна

фото из свободных источников

Новина українською

Украина обратилась в Турцию с просьбой проверить еще три судна, идущих под флагом России, на наличие у них украденного с оккупированных украинских территорий зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованное ранее письмо Офиса генерального прокурора Украины.

В письме, датированном еще 13 июня, называются три судна – "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", – которые, по утверждению украинской стороны, в апреле-мае загрузились зерном в порту оккупированного Севастополя.

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Все три судна принадлежат дочерней компании российской "Объединенной судостроительной корпорации", попавшей под западные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину.

Офис генпрокурора просит турецкую сторону получить документальное подтверждение происхождения зерна на судах. Дипломатический источник Турции сообщил Reuters, что сотрудничество Киева и Анкары по происхождению зерна продолжается.

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В статье: война с Россией
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