Враг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС – Генштаб рассказал о ситуации по направлениям
Начались сто тридцать третьи сутки полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины доложил о ситуации на фронте по состоянию на утро 6 июля.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника на территории республики беларусь не обнаружено.
На Северском направлении агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.
На Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.
Российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.
На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Наши защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка. оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.
Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.
На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области. Остается дальнейшая угроза таких действий. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь.
Популярное сейчас
- В Хмельницком районе "прилетело" 3 российские ракеты, один человек ранен
- "Прошу не принимать без меня подобных решений" - Зеленский пообещал разобраться с нововведениями Генштаба
- Суд арестовал активы украинского предприятия и банка, спонсировавших агрессию рф
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО