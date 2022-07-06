В боях за Лисичанск погиб командир белорусского батальона Волат полка имени Кастуся Калиновского
Герои не умирают
Полк Каліноўскага
Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным "Брест" погиб в боях под Лисичанском. Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва российских оккупантов 26 июня.
Также на официальном Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского сообщается, что еще несколько бойцов из Беларуси, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, пропали, на данный момент ведутся их поиски. Один из солдат попал в плен к врагу.
Благодаря героизму и самопожертвованию белорусы смогли остановить наступление танковой колонны рф, чем дали возможность безопасно отвести основные силы ВСУ. ''Брест'' стоял у истоков формирования полка имени Кастуся Калиновского.
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