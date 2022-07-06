В Закарпатской области запретили въезжать в леса

Ежедневно закарпатские спасатели укрощают огонь в природных экосистемах. К сожалению, пожары в основном возникают из-за высокой температуры воздуха или человеческой неосторожности или небрежности.

Чтобы не допустить массовых возгораний, в регионе запретили въезжать в леса. Речь идет об авто и другой самоходной технике, кроме транзитных путей. Такое решение сегодня принял Совет обороны области.

В соответствии с Постановлением КМУ от 21.03.2007 г. №507 решение Совета является обязательным для выполнения местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории области, гражданами.