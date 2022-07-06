Уже 1600 уничтоженных танков врага. Генштаб обнародовал новые потери россиян на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные ориентировочных потерь россии с начала полномасштабной войны. За последние сутки россияне потеряли еще 150 человек, а ликвидированных украинскими защитниками танков отныне уже 1600 человек.

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личного состава – около 36500 (+150) человек ликвидировано.

танков ‒ 1600 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 3789 (+17) ед.

артиллерийских систем – 812 (+6) ед.

РСЗО – 247 (+0) ед.

средства ПВО – 107 (+2) ед.

самолетов – 217 (+0) ед.

вертолетов – 187 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4).

крылатые ракеты – 153 (+9).

корабли/катера - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14) ед.

специальная техника – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях, отмечают в Генштабе.