Уже 1600 уничтоженных танков врага. Генштаб обнародовал новые потери россиян на войне в Украине
Украинские защитники продолжают героически держать оборону
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные ориентировочных потерь россии с начала полномасштабной войны. За последние сутки россияне потеряли еще 150 человек, а ликвидированных украинскими защитниками танков отныне уже 1600 человек.
Читайте такжеВраг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС – Генштаб рассказал о ситуации по направлениям
- личного состава – около 36500 (+150) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1600 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 3789 (+17) ед.
- артиллерийских систем – 812 (+6) ед.
- РСЗО – 247 (+0) ед.
- средства ПВО – 107 (+2) ед.
- самолетов – 217 (+0) ед.
- вертолетов – 187 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4).
- крылатые ракеты – 153 (+9).
- корабли/катера - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14) ед.
- специальная техника – 65 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях, отмечают в Генштабе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новый тренер ПСЖ, побег Соломона, предложение по Цыганкову. Главные новости за 5 июля
- Подозревают договорняки: в Сьерра-Леоне проведут расследование после побед со счетами 91:1 и 95:0
- Лига конференций. Первый квалификационный раунд. Ничейный синдром в борьбе карликов
- Что делали на острове Змеиный футболисты одесского СКА?
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО
Новости по теме
- 00:03 Украинские Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна
- 23:46 Украинские Гайдай: 39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население
- 23:27 Украинские Данилов рассказал, каким, по его мнению, должен быть союз для безопасности Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти