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Уже 1600 уничтоженных танков врага. Генштаб обнародовал новые потери россиян на войне в Украине

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Украинские защитники продолжают героически держать оборону

Уже 1600 уничтоженных танков врага. Генштаб обнародовал новые потери россиян на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал обновленные данные ориентировочных потерь россии с начала полномасштабной войны. За последние сутки россияне потеряли еще 150 человек, а ликвидированных украинскими защитниками танков отныне уже 1600 человек.

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  • личного состава – около 36500 (+150) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1600 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин – 3789 (+17) ед.
  • артиллерийских систем – 812 (+6) ед.
  • РСЗО – 247 (+0) ед.
  • средства ПВО – 107 (+2) ед.
  • самолетов – 217 (+0) ед.
  • вертолетов – 187 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4).
  • крылатые ракеты – 153 (+9).
  • корабли/катера - 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14) ед.
  • специальная техника – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях, отмечают в Генштабе.

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В статье: война с Россией
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