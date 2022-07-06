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Британская разведка: Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс

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Орки будут гореть в аду

Британская разведка: Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс

Defence Intelligence

Новина українською

россия, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью. Севернее она перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением ВСУ, как отмечает британская разведка.

Силы Восточной и Западной групп оккупантских войск сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск. Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп российских войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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