Британская разведка: Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс

россия, вероятно, продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью. Севернее она перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск.

За последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением ВСУ, как отмечает британская разведка.

Силы Восточной и Западной групп оккупантских войск сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск. Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп российских войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс.