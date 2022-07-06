В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, россияне не вышли на административные границы Луганщины
Информация от того, кто ею владеет
Фото: Андрей Баштовой
ВСУ сдерживают орков на границе Луганской и Донецкой областей. Об этом и многом другом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"россияне не вышли на админграницы Луганской области. В двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Луганская ОГА/ОВА в дальнейшем будет работать по нескольким направлениям: помощь военным, разносторонняя помощь переселенцам + работа гумштабов для жителей области по другим регионам страны".
"По состоянию на 6 июля в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль. Из-за того, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, наши военные выиграли во времени".
"россияне продвигаются, прежде всего, из-за того, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны. Сейчас в Лисичанске остается до 15 тысяч человек. В Северодонецке находится тысяч 8 человек. С 24 февраля с Луганщины эвакуировались около 300 тысяч человек. На оккупированных в 2014 году на территориях Луганщины почти не осталось мужчин, на фронте даже те, у кого была "бронь".
Популярное сейчас
- Ярослав Ракицкий в Шахтере? Главное не подпускать его к сборной Украины
- ЛЧ. Пюник с двумя украинцами не проиграл чемпиону Румынии, Пластун помог Лудогорцу, Рудько отстоял на ноль за Лех
- Данилов рассказал, каким, по его мнению, должен быть союз для безопасности Украины
- Освобожденный из Азовстали пограничник рассказал как к ним относились в плену
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура