В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, россияне не вышли на административные границы Луганщины

ВСУ сдерживают орков на границе Луганской и Донецкой областей. Об этом и многом другом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"россияне не вышли на админграницы Луганской области. В двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Луганская ОГА/ОВА в дальнейшем будет работать по нескольким направлениям: помощь военным, разносторонняя помощь переселенцам + работа гумштабов для жителей области по другим регионам страны".

"По состоянию на 6 июля в селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои, некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль. Из-за того, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, наши военные выиграли во времени".

"россияне продвигаются, прежде всего, из-за того, что преобладают в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны. Сейчас в Лисичанске остается до 15 тысяч человек. В Северодонецке находится тысяч 8 человек. С 24 февраля с Луганщины эвакуировались около 300 тысяч человек. На оккупированных в 2014 году на территориях Луганщины почти не осталось мужчин, на фронте даже те, у кого была "бронь".