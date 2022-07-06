Цель уничтожена. ВСУ нанесли удар по военному объекту на территории ДНР
Никакой спокойной жизни для орков
Real-Vin
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по складам российских оккупантов, на этот раз наши защитники разбили склад в захваченной орками Макеевке.
Местные жители в социальных сетях сообщают, что сегодня утром, 6 июля, были взорваны склады российских оккупантов, обустроенные ими на предприятии "Техснаб" в поселке Ханженково. Огромный столб черного дыма, детонация боеприпасов, разлет осколков по всей округе – все это сопровождало ликвидацию военного объекта.
Вчера, 5 июля, мы сообщали о взрывах на вражеских складах в Луганской и Донецкой областях. Боеприпасы детонировали около двух часов.
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