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Премьер-министр Венгрии: Мы не поставляем оружие Украине, чтобы рф не обстреливала венгров Закарпатья

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Премьер-министр Венгрии: Мы не поставляем оружие Украине, чтобы рф не обстреливала венгров Закарпатья

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Новина українською

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы якобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров".

"Венгерско-украинская граница обеспечивает самый безопасный маршрут при пересечении украинской границы в западном направлении. Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии. Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одного: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружений. Почему? Потому что мы соседи. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом".

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В статье: война с Россией Петер Сийярто
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Источник:
index.hu

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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
06.07.2022 в 13:37
Мункач расформировать.
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Думитреску (Новомосковск)
06.07.2022 в 13:27
Сцикун
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