84 года назад родился легендарный футболист и тренер киевского Динамо Олег Базилевич
Надежная опора Лобановского
Динамо Киев
Советский и украинский игрок, футбольный тренер и методист Олег Петрович Базилевич родился 6 июля 1938 года в Киеве. Вместе с Валерием Лобановским именно он разработал и внедрил систему подготовки футболистов высокой квалификации.
Базилевич выиграл чемпионат СССР и стал обладателем Кубка страны в составе киевского "Динамо". Позднее, работая в тренерском штабе команды, Олег Петрович также выигрывал первенство и Кубок страны; Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы.
Помимо "Динамо" Базилевич защищал цвета "Черноморца" и "Шахтера". В последствии тренировал "Десну", "горняков", "Пахтакор", "ЦСКА" и сборную Украины. Завершил карьеру наставника во главе олимпийской сборной Кувейта, где работал по рекомендации Лобановского. Умер 16 октября 2018 из-за болезни Паркинсона, с которой боролся долгие годы.
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