На территории оккупированной Херсонской области отключили YouTube, Instagram и Viber

В оккупированной россией Херсонской области отключили YouTube и Instagram. Об этом сообщил пресс-секретарь оккупационных "властей" региона сергей мороз:

"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Мы теперь без YouTube, Instagram. Но ничего, обходимся, нормально".

Напомним, в конце марта тверской районный суд москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram за "экстремистскую деятельность". Также россия пытается отрезать жителей Херсонщины от правдивой информации из Украины – известно об отключении мессенджера Viber, это подтвердили представители компании Rakuten.