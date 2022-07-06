На территории оккупированной Херсонской области отключили YouTube, Instagram и Viber
Орки хотят лишить жителей коммуникации
YouTube + Instagram + Viber
В оккупированной россией Херсонской области отключили YouTube и Instagram. Об этом сообщил пресс-секретарь оккупационных "властей" региона сергей мороз:
"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Мы теперь без YouTube, Instagram. Но ничего, обходимся, нормально".
Напомним, в конце марта тверской районный суд москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram за "экстремистскую деятельность". Также россия пытается отрезать жителей Херсонщины от правдивой информации из Украины – известно об отключении мессенджера Viber, это подтвердили представители компании Rakuten.
Популярное сейчас
- Цель уничтожена. ВСУ нанесли удар по военному объекту на территории "ДНР"
- Днепр-1 арендует трех лидеров Металлиста - источник
- Планы Днепра-1 и Вереса, четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- ВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Хотел в НХЛ, а поедет на Донбас. Вратаря сборной росии повязала военная прокуратура