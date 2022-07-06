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На территории оккупированной Херсонской области отключили YouTube, Instagram и Viber

Общие новости
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Орки хотят лишить жителей коммуникации

На территории оккупированной Херсонской области отключили YouTube, Instagram и Viber

YouTube + Instagram + Viber

Новина українською

В оккупированной россией Херсонской области отключили YouTube и Instagram. Об этом сообщил пресс-секретарь оккупационных "властей" региона сергей мороз:

"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Мы теперь без YouTube, Instagram. Но ничего, обходимся, нормально".

Напомним, в конце марта тверской районный суд москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил Facebook и Instagram за "экстремистскую деятельность". Также россия пытается отрезать жителей Херсонщины от правдивой информации из Украины – известно об отключении мессенджера Viber, это подтвердили представители компании Rakuten.

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В статье: YouTube viber война с Россией Instagram сергей мороз
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Источник:
t.me/morozsergey75

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