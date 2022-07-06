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Враг пытался нанести новый удар по Змеиному

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Также войска РФ пытались провести разведку

Враг пытался нанести новый удар по Змеиному

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
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Россияне пытались нанести новый удар по острову Змеиный. Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время единого телемарафона, информирует nv.ua.

"Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше", - сказала Гуменюк.

Также она подтвердила, что украинский флаг находится на Змеином.

"То, что он там есть, информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов", - отметила Гуменюк.

Напомним, что Змеиный был освобожден от оккупантов в конце июня, россия назвала свой побег из острова "шагом доброй воли" со своей стороны.

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В статье: война с Россией Наталья Гуменюк
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