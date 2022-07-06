В Великобритании начинается подготовка украинских военных
Первая группа уже приехала в страну
Getty Images / Global Images Ukraine
В Великобритании начинается подготовка украинских военных. Учеба продлится несколько недель. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В ответ на вторжение россии в Украину британцы предоставляют Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Это включает в себя инновационную программу, в том числе задача которой – обучить до 10 тысяч украинских солдат в Великобритании.
"Украинские солдаты пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Это включает в себя обучение владению оружием, медицинской помощи на поле боя, тактику патрулирования и обучения законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель".
При этом Великобритания стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов, а также обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в учебной программе посредством привлечения тренеров или предоставления оборудования.
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