В Великобритании начинается подготовка украинских военных. Учеба продлится несколько недель. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В ответ на вторжение россии в Украину британцы предоставляют Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи. Это включает в себя инновационную программу, в том числе задача которой – обучить до 10 тысяч украинских солдат в Великобритании.

"Украинские солдаты пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Это включает в себя обучение владению оружием, медицинской помощи на поле боя, тактику патрулирования и обучения законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель".

При этом Великобритания стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов, а также обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в учебной программе посредством привлечения тренеров или предоставления оборудования.