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Президент Украины поручил Залужному отменить разрешения на передвижение военнообязанных

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Президент Украины поручил Залужному отменить разрешения на передвижение военнообязанных

president.gov.ua

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Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины. Об этом сообщают источники Украинской правды в Офисе президента Украины.

На заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства. Президент обратил внимание, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Валерий Залужный
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Источник:
УП

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