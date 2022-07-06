Президент Украины поручил Залужному отменить разрешения на передвижение военнообязанных

Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины. Об этом сообщают источники Украинской правды в Офисе президента Украины.

На заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства. Президент обратил внимание, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.