Президент Украины поручил Залужному отменить разрешения на передвижение военнообязанных
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president.gov.ua
Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины. Об этом сообщают источники Украинской правды в Офисе президента Украины.
На заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства. Президент обратил внимание, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
Зеленский поручил отменить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.
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