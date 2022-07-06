Генштаб отменил решение о выдаче разрешений на перемещение военнообязанным

Решение о выдаче разрешений на выезд военнообязанным за пределы области будет отменено. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. На нем, среди прочего, рассматривался вопрос, который получил широкий общественный резонанс, - о Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства.

Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку.

Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов.

Как Главнокомандующий Вооруженными Силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства", - говорится в заявлении Залужного в телеграм.