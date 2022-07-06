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Счета Ани Лорак в РФ заморожены, ее компанию закрывает налоговая

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Все из-за долгов

Счета Ани Лорак в РФ заморожены, ее компанию закрывает налоговая

Новина українською

Российская налоговая приняла решение о закрытии компании "Аны Лорак Продакшн". Счет певицы заморожен с прошлого года.

Об этом пишут российские СМИ.

Они отмечают, что певица попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. В него попадают те, кто не платит обязательные отчисления или больше года не предоставляет налоговую отчетность.

Теперь российская налоговая приняла решение о закрытии компании Лорак. Это будет осуществлено в течение трех месяцев.

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Лорак уже много лет живет и выступает в России. Она не высказывала своей позиции по вторжению РФ в Украину.

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В статье: война с Россией
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